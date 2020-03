Sei anziani morti nelle ultime ore all’ospedale di Piacenza, i contagiati salgono a 256. Quarantaquattro nuovi casi

E’ pesantissimo l’ultimo aggiornamento sanitario per quanto riguarda il Coronavirus nel nostro territorio: nelle ultime ore sono morte all’ospedale di Piacenza sei persone.

Si tratta di quattro piacentini (rispettivamente 91, 80, 86 e 77 anni) un lodigiano di 77 anni e una ultraottantacinquenne lombarda. Inoltre, da registrare un settimo decesso: all’ospedale di Vaio di Fidenza (provincia di Parma) è deceduta una settantenne della provincia di Parma.

Il totale dei morti nella nostra regione sale così a 18.

Ottantacinque sono invece i nuovi casi, rispetto ai 335 rilevati ieri pomeriggio: 44 a Piacenza, 23 a Parma, 6 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 3 a Bologna e 5 a Rimini. Resta invariato il numero delle persone risultate positive a Ravenna (2) e a Forlì-Cesena (1). I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi. Sono molti i casi asintomatici o con sintomi modesti e 187 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento. I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 24.

In Emilia-Romagna il numero di casi positivi registrati è di 420, alla luce dei quasi 1.778 test tampone refertati: sono 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini. Rimangono invariati i due casi registrati a Ravenna e il solo caso di Forlì-Cesena.

C’è anche un dato positivo: quattro cittadini clinicamente guariti, cioè non hanno più i sintomi presenti al loro ricovero.