Quattro nuovi decessi e 59 contagi in più a Piacenza. Aumentano le persone guarite da Covid-19

Ancora quattro decessi a Piacenza in seguito al contagio da Coronavirus: si tratta di 3 donne piacentine di 81, 85 e 87 anni e 1 uomo piacentino di 76. Con questi ultimi il bilancio sale a 19: 14 cittadini piacentini e 5 lodigiani.

Altri quattro in regione, tre a Parma e uno a Bologna. E’ l’ultimo bollettino della Regione Emilia Romagna a fare il punto sull’emergenza Covid-19, nel quale si legge che i casi positivi sono in tutto 698, 154 in più rispetto all’aggiornamento di ieri, ma aumentano significativamente anche i campioni refertati, che passano da 2.385 a 2.884. I pazienti che sono a casa perché non necessitano di cure ospedaliere sono 299. Aumentano le persone “clinicamente guarite”, cioè pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, diventano asintomatici: ieri erano 6, oggi sono 10. I pazienti in terapia intensiva sono 32.

Purtroppo, sono saliti a 30 i decessi totali in regione (8 più di ieri), 6 delle quali di provenienza lombarda.

In dettaglio i casi di positività, che non si riferiscono alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 378 Piacenza (59 in più rispetto a ieri), 150 Parma (35 in più), 68 Rimini (35 in più), 45 Modena (4 in più), 31 Reggio Emilia (11 in più), 19 Bologna (7 in più, di cui 4 nuovi casi nel circondario imolese, dopo quello di ieri), 4 Forlì-Cesena (2 in più), 3 Ravenna (1 in più rispetto a ieri). Continua a non avere casi positivi la provincia di Ferrara.