Coronavirus, zona “arancione” per Lombadia, Piacenza e 11 province. Bonaccini chiede tempo

Fanno discutere i provvedimenti indicati nella bozza del nuovo decreto del consiglio dei ministri per contenere il contagio da coronavirus. Il documento prevede misure molto restrittive per Lombardia e altre undici province tra le quali Piacenza. (Le altre sono Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria).

Se verrà confermato il contenuto e il decreto verrà firmato, fino al 3 aprile, dalla provincia di Piacenza si potrà “entrare e uscire solo per gravi e indifferibili esigenze lavorative o di emergenza”. Il decreto potrebbe entrare in vigore lunedì 9 marzo.

La situazione è in evoluzione, al momento in base a quanto si è appreso le lezioni scolastiche saranno sospese, le aziende resteranno aperte e non ci sarà l’Esercito a presidiare il territorio.

Sull’intero territorio nazionale, in base alla bozza del decreto, sarebbero sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati”. I bar e ristoranti possono rimanere aperti se riescono a garantire la distanza di un metro tra un cliente e l’altro.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ha scritto su Facebook (alle 22.30 di sabato 7 marzo) che “alcune parti del provvedimento possono risultare di dubbia interpretazione e domani di difficile applicazione”, per questa ragione ha chiesto al premier Conte e al ministro Speranza di poter lavorare ancora alcune ore “per addivenire a soluzioni più coerenti e condivise”.

Bozza decreto