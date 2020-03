Aiutiamo chi ci aiuta: sottoscrizione per i nostri ospedali

Nei nostri ospedali si sta combattendo una battaglia per tutti. “Libertà” apre una sottoscrizione per aiutare chi ci sta aiutando.

Le somme raccolte – in aggiunta ai fondi pubblici straordinari stanziati per la gravissima emergenza Coronavirus – saranno destinate all’Ausl per l’acquisto di attrezzature, dispositivi e materiali utili a medici, infermieri e a tutto il personale anche volontario che si sta adoperando senza sosta.

La sottoscrizione vuole essere un’occasione di solidarietà territoriale e testimoniare in modo concreto il sostegno dei piacentini a quanti sono impegnati a proteggere la salute e la vita.

A questo scopo viene aperto un conto corrente per le donazioni (preferibilmente in modalità online, senza cioè recarsi nelle agenzie) presso Credit Agricole.

Il numero dell’Iban è IT73G0623012601000032269604.

Il conto corrente è intestato a Editoriale Libertà spa.

Grazie a chi vorrà contribuire.