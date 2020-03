“Questa battaglia la potete vincere solo voi”. L’appello del chirurgo che per proteggere la moglie incinta ha cambiato casa

“Aiutateci a fermare quest’onda altrimenti se gli argini cedono poi non ce la facciamo. La vera guerra si fa per strada e la potete vincere solo voi, stando a casa e riducendo il contagio”- Simone Isolani, medico della chirurgia generale dell’ospedale di Piacenza si rivolge ai cittadini implorando di aiutare gli operatori sanitari a vincere questa durissima battaglia. “Capisco che siate chiamati ad affrontare un grande sacrificio ma non c’è altra via d’uscita. Noi corriamo ogni giorno un enorme rischio sia in ospedale che nelle nostre vite private. Personalmente ho una moglie incinta di cinque mesi e un bimbo di poco più di un anno – racconta Isolani – e sono tra quelli fortunati che si è potuto isolare in un altro appartamento ma la maggior parte dei colleghi torna a casa la sera e vive questa situazione con l’angoscia di aver contratto il virus e di trasmetterlo ai propri cari. Vi prego dateci una mano, insieme ce la faremo”.

