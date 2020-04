I sindaci piacentini: “A marzo 1.428 morti, di cui 502 senza spiegazione”

Nella provincia di Piacenza, nel solo mese di marzo 2020, si sono registrati 1.428 decessi, di cui 784 residenti nel comune capoluogo, un numero ben superiore ai decessi riconducibili a infezione da Covid19. Lo hanno scoperto i sindaci piacentini dopo un’analisi dei dati anagrafici avviata il 25 marzo scorso. L’incredibile innalzamento del tasso di mortalità nei comuni del Piacentino, ha spinto i primi cittadini a fare il punto della situazione monitorando i decessi in ogni comune e facendo una comparazione con lo stesso periodo degli anni precedenti. Sono stati raccolti i dati relativi all’andamento dei decessi nelle rispettive municipalità con riferimento al primo trimestre del 2018, 2019 e 2020.

Ecco i risultati:

Media ponderata decessi mesi gennaio/febbraio rapportata a 31 giorni (intera Provincia 2018/2019): 421. Il dato riferito a “intera Provincia” comprende anche il Comune di Piacenza ed è quindi un dato complessivo. Nel solo comune di Piacenza, 195. La media del mese di marzo nell’intera Provincia è 378, a Piacenza, 179. I dati così raccolti sono stati poi confrontati con la mortalità accertata negli stessi periodi del 2020: decessi I trimestre intera Provincia: 2187, di cui di residenti nel Comune di Piacenza: 1131. Decessi mese di marzo Provincia (2020): 1428 di cui residenti nel Comune di Piacenza (2020): 784.

In definitiva, alla luce di questa analisi, risulta che il solo comune di Piacenza registra 605 decessi in più, nel mese di marzo, rispetto la media degli anni precedenti. Nel comune capoluogo il tasso di mortalità è notevolmente superiore rispetto gli altri comuni. In tutti i comuni della provincia l’andamento dei decessi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2020 sono sostanzialmente comparabili con quelli degli stessi periodi dei due anni precedenti, mentre l’anomalia numerica registrata nel mese di marzo su base provinciale è pari a 1050 unità, cifra che risulta largamente superiore rispetto al numero decessi certificati come riconducibili a infezione da Covid19, pari a 548 (a marzo).

L’analisi, avviata il 25 marzo, ha mostrato alcune significative anomalie che sono state rimesse ad Ausl come doveroso contributo alle analisi epidemiologiche connesse all’emergenza Covid19. Dal punto di vista metodologico la ricerca è stata incentrata sui decessi di residenti in ciascun comune, indipendentemente dal luogo in cui il decesso è avvenuto. La scelta è stata dettata dalla necessità di ricomprendere nei calcoli anche le persone residenti nei Comuni piacentini ma decedute altrove perché ivi domiciliate o trasferite per ragioni di cura o assistenza. In particolare, sono stati forniti dai comuni i numeri dei deceduti nel I trimestre 2018 e 2019 nonché i dati dei decessi avvenuti nei mesi di marzo 2018 e 2019. Attraverso tali dati sono stati individuati (seppure due sole annate siano di modesto rilievo statistico) i dati medi di mortalità per detti periodi, sia per ciascun Comune sia su base aggregata provinciale, dato che è stato normalizzato rapportandolo a periodi di 31 giorni per confrontabilità con il mese di marzo. “I dati – fanno sapere i sindaci – possono essere considerati pressoché completi ma non ancora definitivi.

E’ quindi questo il dato rimesso alla Ausl di Piacenza per l’estensione delle analisi epidemiologiche volte ad accertare se la variazione riscontrata su base statistica sia da ascriversi anch’essa a cause connesse alla diffusione del virus ovvero se esistano altre cause di mortalità sino ad ora non prese in considerazione nelle analisi epidemiologiche. L’azienda sanitaria ha dato riscontro nel pomeriggio odierno, con una nota a firma del direttore generale Luca Baldino, della disponibilità a recepire i dati e a compiere un esame degli stessi.

DATI COMUNALI

Comune: I Trim 18 I Trim 19 I Trim 20 mar-18 mar-19 mar-20 Agazzano 11 9 12 4 2 4 Alseno 15 16 27 5 7 16 Alta Val Tidone 15 20 16 5 8 10 Besenzone 5 4 4 0 2 1 Bettola 10 5 24 3 1 16 Bobbio 19 18 31 3 7 15 Borgonovo Val Tidone 43 25 30 14 7 17 Cadeo 18 26 50 7 5 33 Calendasco 11 5 8 5 1 5 Caorso 17 21 38 7 6 19 Carpaneto Piacentino 16 23 29 5 7 18 Castel San Giovanni 46 50 119 11 14 40 Castell’Arquato 12 14 25 3 3 17 Castelvetro Piacentino 20 14 40 3 3 29 Coli 5 6 9 1 2 6 Corte Brugnatella 2 4 5 1 3 3 Cortemaggiore 17 6 21 3 1 12 Farini 9 12 12 4 4 5 Ferriere 12 16 14 2 3 8 Fiorenzuola D’Arda 33 43 107 12 12 80 Gazzola 6 1 14 2 0 10 Gossolengo 10 12 18 7 4 14 Gragnano Trebbiense 15 7 14 1 4 6 Gropparello 13 13 12 4 4 5 Lugagnano Val d’Arda 24 17 18 7 6 10 Monticelli d’Ongina 22 25 31 5 4 19 Piacenza 609 521 1131 193 165 784 Pianello Val Tidone 5 15 10 1 5 5 Piozzano 5 3 7 2 2 3 Podenzano 33 23 42 9 9 25 Ponte dell’Olio 22 28 25 12 8 14 Pontenure 16 18 30 7 7 25 Rivergaro 36 25 43 13 9 43 Rottofreno 44 26 54 10 11 30 San Giorgio Piacentino 25 20 29 8 8 22 San Pietro in Cerro 5 1 2 2 1 2 Sarmato 7 9 20 2 2 16 Travo 12 9 24 2 4 14 Vernasca 11 5 12 4 2 8 Vigolzone 28 9 18 10 2 14 Villanova sull’Arda 9 5 9 2 2 5 Zerba – 3 0 0 Ziano piacentino 9 13 4 5

DECESSI MESE MARZO 2020 OPGNI 1000 ABITANTI (COMUNI OLTRE 3000 ABITANTI)

Piacenza 7,542668 Rivergaro 6,107087 Castelvetro Piacentino 5,470666 Cadeo 5,440158 Fiorenzuola D’Arda 5,228758 Bobbio 4,199328 Caorso 3,9517 San Giorgio Piacentino 3,922268 Pontenure 3,830831 Castell’Arquato 3,702897 Monticelli d’Ongina 3,625262 Alseno 3,407155 Vigolzone 3,327787 Alta Val Tidone 3,31565 Ponte dell’Olio 2,974294 Castel San Giovanni 2,91439 Podenzano 2,743033 Cortemaggiore 2,56246 Lugagnano Val d’Arda 2,546473 Gossolengo 2,460457 Rottofreno 2,438826