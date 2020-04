“Terribile dare il triste annuncio ai parenti. Non molliamo, l’epidemia deve finire”

“Tenete duro ancora per un po’ di tempo, l’epidemia deve finire. Basta decessi, lo dico col cuore”. È l’appello accorato di Raffaella Sorsi, coordinatrice del comparto operatorio dell’ospedale di Castel San Giovanni e – da un mese a questa parte – responsabile di una parte di terapia intensiva nel polichirurgico di Piacenza in seguito all’emergenza Coronavirus. “Mi sono trovata a lavorare in un contesto ben diverso dal solito – racconta l’operatrice sanitaria – fra i letti di rianimazione riservati ai pazienti che si aggravano quotidianamente”. Per Sorsi le ultime settimane vissute in trincea sono state quelle “più pesanti in assoluto dal punto di vista fisico e psicologico, non solo nei momenti di cura dei malati ma soprattutto nella relazione coi parenti, nel drammatico momento del triste annuncio”. Nella sua video-testimonianza, la coordinatrice di terapia intensiva rinnova perciò il messaggio ai piacentini a rispettare le regole affinché l’allerta sanitaria possa rientrare il prima possibile.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà