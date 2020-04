Coronavirus, cinque morti e 69 nuovi positivi a Piacenza. Le vittime totali sono 864

Cinque morti e 69 nuovi casi di positività. E’ questo il bollettino odierno (30 aprile) dell’emergenza Coronavirus nel Piacentino. Lo ha comunicato il commissario regionale per l’allerta Covid Sergio Venturi nel corso del consueto aggiornamento in diretta sui social network: “Il contesto piacentino non deve preoccupare – ha ribadito – la quantità di contagi è dovuta all’aumento dei tamponi effettuati”.

Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, purtroppo, Piacenza ha pianto 864 vittime totali. Negli ultimi giorni, per fortuna, la curva dei decessi continua a mantenersi su livelli bassi seppur drammatici, come mostra il grafico qui sotto:

TUTTI I DATI REGIONALI – Questi i casi di positività sui territori, che si riferiscono alla provincia in cui è stata fatta la diagnosi: 4.062 a Piacenza (69 in più rispetto a ieri), 3.157 a Parma (13 in più), 4.660 a Reggio Emilia (47 in più), 3.657 a Modena (27 in più), 4.040 a Bologna (63 in più), 376 le positività registrate a Imola (1 in più), 921 a Ferrara (3 in più). In Romagna sono complessivamente 4.563 (36 in più), di cui 982 a Ravenna (1 in più), 891 a Forlì (11 in più), 685 a Cesena (9 in più), 2.005 a Rimini (15 in più). I test effettuati hanno raggiunto quota 182.857 (+5.992). Importante il dato sulle nuove guarigioni, che sono 2.519 (12.322 in totale) e quello sul forte calo dei casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -2.299, passando dagli 11.862 registrati ieri ai 9.563 odierni. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 6.402, -1.886 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 206 (-20). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-381). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 12.322 (+2.515): 3.453 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 8.869 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

DECESSI IN EMILIA ROMAGNA – Sempre a livello regionale i nuovi decessi sono 39: 5 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 11 in quella di Reggio Emilia, 4 in quella di Modena, 4 in quella di Bologna (nessuno nell’Imolese), 3 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 4 in quella di Forlì-Cesena, 1 nel Riminese. Nessun nuovo decesso da fuori regione.