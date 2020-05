Parchi, a Piacenza si va verso la riapertura delle aree verdi di grandi dimensioni

Con la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, lunedì 4 maggio, riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro. E’ ciò che accadrà a Piacenza dove il sindaco Patrizia Barbieri sta lavorando per aprire solo i parchi di grandi dimensioni, in grado di evitare situazioni di pericolo. L’ordinanza comunale uscirà nelle prossime ore con i dettagli ma l’intenzione sembra quella di rendere fruibili gli spazi verdi ampi che saranno comunque costantemente vigilati dalle forze dell’ordine. L’ingresso, con ogni probabilità, sarà consentito solo ad una persona per volta. Accompagnati potranno essere solo bambini e persone non autosufficienti sempre nel rispetto della distanza di sicurezza.

Restano chiuse le aree gioco per i bambini e sarà vietato l’utilizzo delle attrezzature sportive, lì dove presenti. Sarà anche vietato fare feste o pic-nic o attività ludico ricreative come giochi e attività di gruppo.