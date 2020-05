Filippo Guglielmino nuovo questore di Piacenza: “Ci aspetta una fase molto delicata”

Sessant’anni, milanese, Filippo Guglielmino, attuale questore di Lecco, è il nuovo questore di Piacenza. Sostituirà Pietro Ostuni che dopo due anni lascia la nostra città per un incarico al Dipartimento della Pubblica sicurezza. A poche ore dalla nomina abbiamo contattato telefonicamente il nuovo questore Guglielmino: “Sono stato da piccolo a Bobbio e diverse volte alla scuola di polizia di Piacenza. Mi hanno parlato molto bene della città e dei suoi abitanti, molto operosi. So che c’è una importante tradizione militare. Arriverò in una fase molto delicata dell’emergenza coronavirus in cui ci aspettiamo ripercussioni dal punto di vista economico e sociale”. Il cambio è previsto a giugno.

“Sono molto contento per il nuovo incarico che mi è stato assegnato, è un riconoscimento importante – ha dichiarato Pietro Ostuni -. Mi spiace lasciare Piacenza, sono molto legato a questa città, tanto che ho preso la residenza. Chi è nato qui a volte non si rende conto della fortuna che ha. I piacentini hanno un cuore immenso, questa è davvero una bella comunità”.

