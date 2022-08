PlayStation Plus e Xbox Game Pass – I giochi in regalo ad agosto

Agosto non porta con sé solo il caldo afoso e le agognate vacanze per tanti italiani, ma anche aggiunte nuove di zecca ai cataloghi dei principali servizi in abbonamento su console e PC. Come ogni mese, PlayStation Plus e Xbox Game Pass si arricchiscono di nuovi videogiochi in regalo, tra virgolette, per tutti gli abbonati. Diamo quindi uno sguardo ai titoli che è possibile recuperare ad agosto, partendo proprio dalle console Sony.

La line up di questo mese di PlayStation Plus Essential è ricca di titoli di alto calibro. Si comincia da Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, il remake dei primi due capitoli della storica serie sportiva su skate supervisionata proprio dal campione Tony Hawk. Realizzata da Vicarious Visions, gli stessi che nel 2017 riportarono in alto il nome di Crash Bandicoot, questa collezione è ricca di contenuti originali e inediti, con un livello di sfida allettante e trick acrobatici tutti da scoprire, per diventare il più grande skater al mondo.

Si continua poi con Little Nightmares, la tenebrosa avventura di Bandai Namco ambientata in una casa delle bambole da incubo, per poi arrivare al gioco senza dubbio più importante dell’intero nuovo catalogo, Yakuza: Like a Dragon. Spin-off della celebre serie di Sega, fruibile in tutta tranquillità anche da coloro che non hanno mai avuto a che fare con Yakuza essendo considerato una sorta di reboot creativo di questa, Like a Dragon ribalta le aspettative costruendo un gioco di ruolo action protagonista Ichiban Kasuga, scagnozzo di basso rango della mafia di Tokyo condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Il suo scopo, ovviamente, sarà quello di scoprire cosa è realmente accaduto e chi sia il vero responsabile, immerso in una Tokyo gigantesca, viva e con tantissime attività tutte da scoprire.

Per inciso, l’intera serie Yakuza sarà una presenza costante di PlayStation Plus nei prossimi mesi. Sony ha infatti annunciato che, a partire da agosto, i giochi del franchise saranno aggiunti ai livelli Extra e Premium del servizio. I primi saranno Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, disponibili intorno alla metà di questo mese.

Passando a Xbox Game Pass, si segnalano due aggiunte di peso, già disponibili sulla piattaforma. Gli abbonati console, PC e cloud gaming hanno infatti ottenuto Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, l’ottimo sparatutto in salsa open world di Ubisoft. Ambientato in Bolivia, Wildlands vede un team di soldati d’élite intenti a smantellare un cartello della droga. Lavorare di squadra è fondamentale, e infatti l’intera esperienza può essere vissuta in compagnia di amici e altri giocatori online per andare a formare uno dei giochi PvE più apprezzati degli ultimi anni.

Sta suscitando inoltre notevole curiosità il nuovo Turbo Golf Racing, quello che da molti è già stato definito come la risposta di Hugecalf Studios a Rocket League. Se però il popolare titolo di Psyonix è una sorta di simulatore calcistico a bordo di macchinine radiocomandate, stavolta il gioco di riferimento è, come suggerisce il titolo, il golf. Le somiglianze, inutile dirlo, sono tante, ma Turbo Golf Racing può contare su campi da golf costruiti su più livelli e ai limiti della fantascienza. Non manca la modalità multiplayer.

Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà poi di Shenzen I/O (già disponibile), Two Point Campus (9 agosto), Cooking Simulator (11 agosto); si aggiungeranno inoltre Expeditions Rome e Offworld Trading Company (11 agosto), questi ultimi solo su PC.