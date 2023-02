Destiny 2 senza fine: l’espansione Lightfall arriva a febbraio

Arriverà il 28 febbraio Lightfall, in italiano L’Eclissi, la nuova espansione dell’mmorpg di lunga data Destiny 2. Bungie, oggi alle dipendenze di PlayStation per aiutare l’azienda nipponica a espandersi nel mercato dei videogiochi live service, proprio non ne vuole sapere di abbandonare la sua fantascientifica creatura, e come da tradizione si prepara a rivoluzionare ancora una volta alcune dinamiche del gioco introducendo inoltre una gran quantità di contenuti.

Lightfall, seconda parte dell’attuale grande arco narrativo che si concluderà nel 2024 con l’espansione La Forma Ultima che potrebbe concludere l’intero ciclo vitale del gioco, porterà i giocatori su un’inedita location di Nettuno, nella grande città di Neomuna.

Colorato e spiccatamente cyberpunk nello stile, proprio come la location principale che farà da sfondo a questi nuovi eventi, Lightfall promette un’esperienza diversa dal solito, proponendosi di rispondere ad alcune domande rimaste irrisolte con il Dlc The Witch Queen. L’attacco alla grande metropoli da parte di Calus, comandante della Flotta Nera che ha messo a ferro e fiamme il nostro Sistema Solare, metterà in moto gli eventi de L’Eclissi, portando i guardiani a proteggere Neomuna e la civiltà dei Cloudstriders.

L’espansione introduce anche una nuova sottoclasse, Telascura, che i giocatori potranno approfondire nel corso della nuova campagna narrativa in arrivo. Telascura porterà una ventata d’aria fresca per tutte le tre classi disponibili Stregone, Cacciatore e Titano, con uno straordinario nuovo potere che consente ai giocatori di “sbirciare nel tessuto stesso della realtà e manipolarlo a piacimento”, affermarono gli sviluppatori all’epoca del reveal di agosto.

Tra le abilità che porteranno stravolgimenti, specie nel modo di giocare il pvp, c’è il rampino, un elemento di rottura nell’esplorazione ma anche nel combattimento. Con questo nuovo elemento, Destiny prova a convincere ancora una volta i giocatori, che spesso abbandonano in massa il titolo poco dopo l’uscita dell’espansione, a trattenersi il più possibile e sperimentare un’esperienza differente.

Con Lightfall, Bungie vuole inoltre migliorare l’esperienza dei giocatori, migliorando la qualità delle sessioni. Arriveranno una funzionalità di caricamento in-game per impostare armature e set di armi predeterminati; una nuova funzione di ricerca nel matchmaking per trovare facilmente altri giocatori; sarà inoltre introdotto un sistema di encomi da assegnare agli altri giocatori, grazie al quale ogni guardiano potrà premiare o bocciare un compagno di squadra trovato con la ricerca partita.

Chiaramente, L’Eclissi porterà con sé anche altri contenuti, tra cui personaggi coi quali interagire, ambientazioni, armi esotiche, segreti, assalti e naturalmente un nuovo Raid, sul quale Bungie non si è ancora espressa. Dopo Promessa del Discepolo, incursione introdotta con l’espansione dello scorso anno e abbastanza apprezzata dalla community, i giocatori sperano che il team di sviluppo abbia superato le aspettative proponendo una missione ambiziosa, capace di mettere a dura prova anche i guardiani che solcano i cieli di Destiny sin dal suo esordio nel lontano 2014.