PlayStation Plus e Xbox Game Pass – I giochi di febbraio 2023

Sony e Microsoft hanno rivelato i nuovi videogiochi di febbraio per i rispettivi servizi PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Il catalogo per gli abbonati è in costante aggiornamento, con le due aziende che si contendono il dominio anche nel terreno dei servizi.

Partendo da PlayStation Plus Essential, l’offerta più interessante è quella di Mafia Definitive Edition, remake dell’immortale titolo di Hangar 13 ambientato nell’America degli anni ‘30. Tirato a lucido negli anni scorsi, questo primo capitolo incluso nel servizio in abbonamento potrebbe essere l’antipasto alla rivelazione del quarto capitolo della saga, di cui gli sviluppatori hanno già accennato alcune informazioni. Insieme a esso troviamo OlliOlli World, appassionato titolo sportivo su skateboard, e Evil Dead: The Game, pvp asimmetrico ispirato al franchise horror de “La Casa” di Sam Raimi.

Per gli abbonati a Essential c’è inoltre una gradita sorpresa. Nel pacchetto mensile è infatti inclusa l’espansione Beyond Light di Destiny 2, il modo più adatto per ricordare a tutti gli utenti dell’imminente arrivo del Dlc Lightfall questo mese.

Il videogioco di maggior richiamo della line up mensile di PlayStation Plus arriva però osservando il catalogo del tier Extra, dove la grande sorpresa è Horizon: Forbidden West. Il mastodontico action adventure di Guerrilla Games, pubblicato esattamente un anno fa su PlayStation 4 e Ps5, è un’aggiunta inattesa ma importantissima al catalogo, con Sony che preme l’acceleratore e lascia intendere che presto anche altre grande produzioni first party dei suoi studi arriveranno. Purtroppo, guardando le vendite, Horizon 2 è stato fortemente sottovalutato a differenza del suo predecessore, e l’azienda nipponica è in cerca di un rilancio. Il momento è propizio: oltre al da poco annunciato gioco multiplayer, il franchise di Horizon è pronto a espandersi con lo spin-off Call of the Mountain, disponibile come titolo di lancio di PlayStation Vr 2.

Senza dimenticare che il tier Extra si arricchirà di altri titoli, osservando nel dettaglio il catalogo Premium balza agli occhi lo splendido The Legend of Dragoon, storico gioco di ruolo della prima console PlayStation divenuto un cult amato ancora oggi.

Per maggior chiarezza, questi sono tutti i giochi per PlayStation Plus previsti a febbraio. Le diciture E, X e P indicano la presenza del gioco rispettivamente nel catalogo Essential, Extra e Premium del servizio.

● Mafia Definitive Edition (E, X, P), già disponibile

● OlliOlli World (E, X, P), già disponibile

● Evil Dead: The Game (E, X, P), già disponibile

● Destiny 2: Beyond Light (E, X, P), già disponibile

● Horizon: Forbidden West (X, P), già disponibile

● The Quarry (X, P), già disponibile

● Resident Evil 7 Biohazard (X, P), già disponibile

● Outriders (X, P), già disponibile

● Scarlet Nexus (X, P), già disponibile

● Borderlands 3 (X, P), già disponibile

● Tekken 7 (X, P), già disponibile

● Ace Combat 7 (X, P), già disponibile

● Oninaki (X, P), già disponibile

● Earth Defense Force 5 (X, P), già disponibile

● Lost Sphear (X, P), già disponibile

● I Am Setsuna (X, P), già disponibile

● The Forgotten City (X, P), già disponibile

● The Legend of Dragoon (P), già disponibile

● Wild Arms 2 (P), già disponibile

● Harvest Moon: Back to Nature (P), già disponibile

● Destroy All Humans! (P), già disponibile

Dopo Hi-Fi Rush e 007 GoldenEye, il febbraio di Xbox Game Pass è proseguito con alcuni nomi di spicco. Per gli amanti del football americano è arrivato Madden Nfl 23, classico appuntamento annuale targato Electronic Arts che non può mancare. Il vero gioiellino di questo mese tuttavia è Atomic Heart, videogioco d’esordio del team russo di Mundfish che si pone come l’erede spirituale di enormi esponenti del genere immersive sim come Bioshock e Prey.

Si segnala inoltre l’ottimo rilancio di Age of Empires 2. Il classico strategico a turni è stato infatti aggiunto al catalogo di Game Pass in versione console, con una profonda rimappatura dei comandi e della gestione della propria civiltà per adattarsi al controller della console. Il gioco, tuttavia, è ancora compatibile con mouse e tastiera, anche in versione console.

Così come per PlayStation Plus, ecco un pratico elenco per i principali nuovi ingressi di Xbox Game Pass per il catalogo di febbraio annunciati fino a oggi.

● Hi-Fi Rush (Cloud, Xbox Series X|S e PC), già disponibile

● 007 GoldenEye (Cloud e console), già disponibile

● Roboquest (Console), già disponibile

● Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud e console), già disponibile

● Inkulinati (Cloud, console e PC), già disponibile

● JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console e PC), già disponibile

● Darkest Dungeon (Cloud, console e PC), già disponibile

● Grid Legends (Cloud), già disponibile

● Hot Wheels Unleashed GOTY Edition (Cloud, console e PC), già disponibile

● Madden Nfl 23 (Console e PC), già disponibile

● Sd Gundam Battle Alliance (Cloud, console e PC), già disponibile

● Mount and Blade 2: Bannerlord (Cloud, console e PC), già disponibile

● Cities: Skylines – Remastered (Cloud e Xbox Series X|S), già disponibile

● Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, console e PC), già disponibile

● Atomic Heart (Cloud, console e PC), già disponibile