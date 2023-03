Il Signore degli Anelli: la storia mai raccontata di Gollum diventa un gioco

Se “Gli Anelli del Potere”, la famosa e alquanto problematica serie tv di Amazon Studios, ci ha insegnato qualcosa, è che dall’immaginario di Tolkien è possibile non solo raccontare qualsiasi cosa, ma anche immaginare quei tasselli narrativi che l’immortale autore britannico ha lasciato in sospeso. Non per pigrizia, ovviamente, quanto invece per la non-necessità di dover sopperire a ogni singolo racconto non raccontato. Ma oggi siamo nel 2023, siamo in un momento in cui lo spettatore, o il videogiocatore in questo caso specifico, vuole conoscere ogni singolo dettaglio di ogni singolo personaggio (ne è una prova il Marvel Cinematic Universe), e allora ecco che Daedalic sforna l’impensabile.

Presentato nel 2021 e in uscita quest’anno, The Lord of the Rings: Gollum è un curioso videogioco d’avventura con protagonista l’inconfondibile (un tempo) hobbit corrotto dal potere dell’Unico Anello e reso grande al cinema grazie alla magistrale interpretazione di Andy Serkis nelle due trilogie firmate Peter Jackson tratte dai romanzi di Tolkien. Il gioco, come detto, arriverà sul mercato quest’anno, salvo nuovi rinvii, e Daedalic ha dato recentemente una nuova panoramica sulle vicende legate al personaggio in questo titolo che racconterà una storia mai narrata.

La trama di The Lord of the Rings: Gollum permetterà infatti ai giocatori di scoprire cosa è accaduto al deforme tra gli eventi de “Lo Hobbit” e “La compagnia dell’Anello”. Dopo che Bilbo Baggins ha con l’inganno sottratto l’Anello alla creatura, Gollum si mette in cammino per ritrovare il magico manufatto, abbandonando le Montagne Nebbiose alla volta di Mordor. Il cammino di Gollum viene tuttavia funestato dall’imprevisto: anche le forze di Sauron, pronto a muovere guerra alla Terra di Mezzo, sono alla ricerca del potente ‘tesssoro’.

Giunto fino ai confini del regno di Sauron, la creatura nota un tempo con il nome di Smeagol viene catturata dalle forze dello spietato maligno, rivelando infine, dopo tante torture, che l’Unico Anello è finito nelle mani di un hobbit di nome Baggins che vive nella Contea. Da lì, appunto, si metteranno in moto gli eventi de “La Compagnia dell’Anello”, e il gioco andrà a coprire appunto la storia di Gollum nella sua fuga dalle profondità di Barad-dur per poi intrecciare il suo cammino con quello di Frodo.

Sebbene manchi ancora una data di uscita ben definita – il gioco è previsto per un generico 2023 su Pc e console di vecchia e attuale generazione, le dinamiche di gioco di The Lord of the Rings: Gollum sono già state in buona parte delineate. Lasciando da parte il combattimento, vista anche la scarsa capacità di Smeagol di affrontare nemici corazzati come quelli che militano nelle fila dell’esercito di Sauron, il gioco di Daedalic struttura la sua esperienza come un gioco avventuroso fortemente incentrato sulle fasi stealth, attraverso grandi e intricate ambientazioni delle quali il protagonista dovrà conoscere ogni singolo elemento per trarne vantaggio.

Verrà inoltre dato risalto al dualismo di Gollum e Smeagol, un concetto importante nel corso dell’avventura, che andrà a toccare ambientazioni fantasiose e originali oltre a luoghi ben noti dell’universo di Tolkien, ma anche per l’essenza stessa del gameplay, con il giocatore chiamato spesso a decidere se procedere in modo silenzioso o macchiarsi di indicibili malefatte. Scegliere la moralità, o lasciar andare quell’ultimo briciolo di umanità che ancora alberga in una creatura ormai corrotta dal potere dell’Anello? La scelta spetterà solo a noi.