Il Signore degli Anelli e Amazon ancora insieme: nuovo mmo in arrivo

Con una partnership sempre più stretta tra Amazon ed Embracer, che si spinge anche verso il franchise di Tomb Raider, gli autori dell’mmorpg New World hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco sullo stesso stampo dedicato a Il Signore degli Anelli, la maestosa saga nata dalla penna di Tolkien.

Sebbene la data di uscita sia ancora lontanissima, con il progetto che si trova in questo momento nelle prime fasi della produzione, il colosso delle spedizioni ha fornito qualche primo dettaglio nel suo comunicato di annuncio. Il nuovo massive multiplayer online gdr, non certo il primo dedicato al fantastico mondo della Terra di Mezzo, includerà le amate storie delle saghe letterarie de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, con i fan che ora sognano di rivedere gli amatissimi protagonisti di queste storie tra cui Bilbo Baggins, Aragorn e Gandalf.

A occuparsi dello sviluppo di questo nuovo videogioco sarà Amazon Games Orange County, il team che nell’autunno 2021 ha lanciato sul mercato New World. Il gioco ottenne da subito un successo esplosivo con vagonate di introiti per la compagnia, tanto da spingere lo studio a dar vita a un lungo supporto post-lancio che ancora oggi perdura. Ulteriori dettagli sulla natura del nuovo progetto sul Signore degli Anelli restano tuttavia segreti, così come un suo possibile legame con la serie tv Gli Anelli del Potere.

“Ci impegniamo a offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia attraverso IP originali che marchi amati da tempo come Il Signore degli Anelli“, ha affermato Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games. “Portare ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un’aspirazione per il nostro team, e siamo onorati e grati che Middle-earth Enterprises ci stia affidando questo mondo iconico.“

“Il mondo della Terra di Mezzo continua a essere un terreno infinitamente fertile per gli artisti, e Amazon Games ha una passione per la creazione di mondi coinvolgenti e avvincenti e la pubblicazione di giochi per un pubblico globale”, ha affermato Lee Guinchard, Ceo di Freemode.

Si tratterà del secondo mmorpg dedicato alla saga fantasy, dopo The Lord of the Rings Online di Turbine lanciato originariamente nel 2007. Ancora oggi, il titolo multiplayer è attivo grazie a una folta schiera di grandi appassionati, e due anni fa è giunta l’ultima espansione dal titolo Fate of Gundabad. La notizia del nuovo mmo arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di Gollum, produzione di Daedalic Entertainment dedicata all’omonimo personaggio.

Il videogioco da poco annunciato è frutto del secondo grande accordo stipulato in pochi mesi tra Amazon ed Embracer. Lo scorso dicembre, dopo una fase di trattative, è arrivata la stretta di mano tra i due colossi per la realizzazione di un videogioco del franchise di Tomb Raider, per il quale Amazon realizzerà anche nuovi film e serie tv.