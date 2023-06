Da Diablo a Final Fantasy: inizia un giugno da urlo

Giugno 2023 sarà uno di quei mesi destinato a restare nella storia dei videogiochi. Storicamente le grandi aziende tendono a evitare il periodo estivo, salvo ovvie eccezioni, per le nuove grandi uscite, ma quest’anno gli astri si sono evidentemente allineati. Dal primo all’ultimo giorno di giugno, i palati di tutti i giocatori saranno deliziati da un enorme numero di titoli, tra i quali si trovano anche numerosi e attesissimi big.

Il 2 giugno, per intenderci, si comincia con Street Fighter 6 e Diablo 4, quest’ultimo accessibile solo per chi ha prenotato la Ultimate Edition; in caso contrario, l’attesa si protrarrà di qualche giorno, più precisamente fino al 6 giugno. La stampa specializzata si è già pronunciata sulla qualità dei due titoli di Capcom e Blizzard, e i giocatori sono stati a dir poco entusiasti di leggere le prime impressioni. Il picchiaduro, ultimo capitolo della serie Street Fighter, è stato lodato per l’incredibile quantità di contenuti e la solidità del gameplay, tanto che gli esperti lo hanno già definito il miglior gioco della saga. Per quanto riguarda Diablo 4, la sua storia è solo all’inizio: si tratta del primo gioco live service del franchise, e la partenza è molto incoraggiante.

Gli appassionati di corse avranno da festeggiare sia con MotoGP 23 di Milestone, disponibile dall’8 giugno, che con F1 23 di Codemasters, ma questo mese vedrà anche lo scontro di due amate serie horror. Notizia di pochi giorni fa, Amnesia: The Bunker sarà disponibile dal 6 giugno anche su Xbox Game Pass, mentre il 15 giugno sarà la volta del rilancio di Layers of Fear, per un’estate a base di terrore. Spazio anche ad Alien: Dark Ascent, nuovo titolo dedicato allo xenomorfo nato dalla mente di Ridley Scott.

Chi non ha ancora effettuato il passaggio alle console di attuale generazione, inoltre, sarà felice di sapere che il remake di Destroy All Humans 2 sarà lanciato il 27 giugno con una release dedicata. E sempre per gli amanti del classico, il porcospino più famoso al mondo è pronto a tornare: il 23 giugno sarà la volta di Sonic Origins Plus, una collezione che include addirittura sedici videogiochi della serie Sega.

Ma non è finita qui. Il 20 giugno, dopo quasi due anni e mezzo di assenza, Crash Bandicoot sarà protagonista di un nuovissimo titolo, Crash Team Rumble, il primo platform-moba nel quale il marsupiale e i suoi amici e nemici se le danno di santa ragione per raccogliere quanti più frutti wumpa possibile. L’esperienza appare fresca e innovativa, ma la concorrenza è a dir poco spietata, perché pochi giorni dopo sarà la volta di sua maestà Final Fantasy 16.

Disponibile dal 22 giugno in esclusiva PlayStation 5, il nuovo capitolo della serie Final Fantasy riprende ed espande le dinamiche action gdr già abbracciate con i titoli più recenti, questa volta puntando in direzione di un combat system molto più approfondito, curato in particolare dai responsabili di Devil May Cry. Come nel caso di Street Fighter e Diablo, anche le prime impressioni su Final Fantasy 16 sono molto positive, e i fan di nuova e vecchia data non vedono l’ora di tuffarsi nel magico mondo di Valisthea per vivere una nuova, e speriamo indimenticabile, avventura.