Microids sceglie la nostalgia: tornano i Puffi, Tintin, Asterix e l’Ispettore Gadget

Non ci sono solo i nomi altisonanti di Starfield e Marvel’s Spider-Man 2 nell’autunno dei videogiocatori. Nel bel mezzo di una line up già enormemente ricca di produzioni, ci pensa anche il publisher francese Microids a rincarare la dose, puntando in gran parte sull’effetto nostalgia.

Negli ultimi giorni Microids ha aggiornato il suo calendario delle uscite, rivelando che per la stagione autunnale di quest’anno i fan di tutte le età possono aspettarsi i ritorni di alcuni amatissimi personaggi del passato. Il 2 novembre, ad esempio, uscirà I Puffi 2: Il prigioniero della Pietra Verde, un simpatico gioco d’azione e avventura nel quale Gargamella, entrato in possesso della misteriosa Pietra Verde, sta nuovamente mettendo i bastoni tra le ruote ai piccoli abitanti del bosco. In seguito a un esperimento, la pietra viene però distrutta, e una squadra di quattro puffi armati di gadget di ogni tipo parte per recuperare tutti i frammenti prima che sia troppo tardi.

E a proposito di gadget, il 14 settembre arriverà su console e pc Inspector Gadget: Mad Time Party. Il nuovo gioco, sviluppato da Smart Tale Games e ispirato all’iconico personaggio nato negli anni ‘80, permette di immergersi nel colorato e fantasioso mondo dell’ispettore capace di acrobazie di ogni tipo, incontrando alcuni noti personaggi come Penny e il commissario Quimby. In Mad Time Party, Metro City è caduta sotto il controllo del malvagio dr. Claw, e l’ispettore Gadget cerca di utilizzare una macchina del tempo per impedire che ciò accada. Per sua sfortuna, la macchina si rompe, e alcuni antenati di Gadget vengono portati nel presente con conseguenze inaspettate.

In fatto di indagini, un altro grande reporter-investigatore farà presto il suo ritorno. Tintin, il personaggio nato dalla matita di Hergé, sarà protagonista dell’avventura Tintin Reporter: I sigari del faraone, nel quale il giovane, insieme al suo fidato amico Mil, partirà alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh. Combinando avventura e mistero, il giovane investigatore viaggerà in Oriente, dall’Egitto all’India, finendo per imbattersi in una gigantesca rete di narcotraffico che poco ha a che vedere con l’archeologia ma non può certo passare inosservata. L’uscita è fissata per novembre.

Le indagini non bastano? Ecco allora anche Agatha Christie: Murder on the Orient Express, titolo che lancia i giocatori all’interno dell’indimenticabile romanzo trasposto al cinema anche nel 2017 da Kenneth Branagh. Si tratta di una rivisitazione della storia ambientata però ai giorni nostri, mantenendo però inalterato lo spirito dell’indagine e dei colpi di scena della storia di Hercule Poirot. Nel gioco, in uscita il 19 ottobre, farà inoltre il suo debutto il personaggio originale Joanna Locke.

Per chi è in cerca però di botte e sano divertimento, Microids ha un’altra sorpresa. Come ormai da tradizione, anche quest’anno Asterix e Obelix saranno protagonisti di un nuovo videogioco, Slap them All 2, picchiaduro a scorrimento in due dimensioni con disegni e colori che sembrano usciti direttamente dalle tavole di Goscinny e Uderzo. In questo nuovo titolo, il prezioso emblema dei romani, l’Aquila di Lutezia, è stata rubata, e l’innocente Oceanonix è stato incarcerato. Suo figlio Goudurix chiede quindi aiuto ai Galli più famosi della storia, che si mettono in cammino in una nuova avventura per sbaragliare le legioni di Giulio Cesare e salvare l’amico. La data non è ancora fissata, fissata per ora a un generico 2023.

Con l’autunno arriveranno poi anche altri giochi dedicati ai più piccoli. Il 5 ottobre Microids lancerà il party game The Sisters 2: Road to Fame, sviluppato da Balio Studio e in arrivo su tutte le piattaforme, mentre una settimana più tardi, il 12 ottobre, sarà la volta del gioco ufficiale della serie animata Dino Ranch.