“Che classe”, dopo una sola settimana oltre 100 concorrenti

Prosegue a grandi passi il gioco “Che Classe”: dopo una sola settimana dall’apertura delle votazioni, quest’anno per la prima volta completamente online, sono già quasi un centinaio i “concorrenti” in gara.

Oggi la prima classifica, sul quotidiano e online: già in pochi giorni alcune classi hanno saputo raccogliere un buon bottino di punti, grazie anche ai tanti sostenitori tra genitori, insegnanti, parenti che si sono messi d’impegno a votare ogni giorno per far lievitare il punteggio.

Ricordiamo che per votare è necessario cliccare sul banner nella home di Libertà, registrarsi e poi scegliere la propria classe preferita: per ogni utente, un solo voto al giorno da elargire ai concorrenti. Qui trovate anche il regolamento completo del gioco.

Continua fino a sabato 31 ottobre la possibilità di accrescere ogni voto di 3 punti grazie al codice bonus Biffi e di 50 punti ogni due settimane per le classi che invieranno gli elaborati relativi al tema proposto (fino a sabato “Qual è il tuo film o cartone preferito?”).

CLASSIFICA