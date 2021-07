Da Selva di Ferriere al Lago Nero: le più belle escursioni su ScopriPiacenza.it

È la zona più alta del Piacentino, e anche una delle più frequentate dagli escursionisti che, per accedere al bacino, hanno a disposizione almeno tre sentieri segnalati.

PRESENTAZIONE – Maggiore per estensione tra i laghi naturali della nostra provincia, con una forma vagamente ovale di 190 x 100 m e profondo 2,5 m, il Lago Nero è ubicato in una conca racchiusa tra il Monte Nero, da cui il nome, e il Monte Bue. È la zona più alta del Piacentino, e anche una delle più frequentate dagli escursionisti che, per accedere al bacino, hanno a disposizione almeno tre sentieri segnalati. Le pendici del Monte Nero, che digradano fino allo specchio d’acqua, ospitano, fra le molte specie vegetali, anche il pino mugo, del quale questo è l’unico insediamento nell’Appennino settentrionale. L’itinerario scelto è volutamente allungato dall’ascesa al Monte Bue, non necessaria a chi vuole soltanto trascorrere la giornata in riva al lago, ma consigliabile a chi, con un moderato sforzo aggiuntivo, vuole ammirare il panorama che si domina dai 1.771 m della vetta: a fondo valle è Santo Stefano, poi lo sguardo corre dal vicino Maggiorasca a vallate liguri a perdita d’occhio, alla Val Boreca, alla catena del Crociglia e del Carevolo fino all’Aserei e all’Osero. E, gradita sorpresa, se la giornata è propizia si può vedere un’ampia fetta di mare.