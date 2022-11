Continua il gioco Che Classe! Controlla le novità della classifica aggiornata

Anche oggi una nuova classifica racconta il viaggio della sesta edizione di Che Classe.

Da incorniciare è l’impresa degli Arcobaleni, della materna San Quintino di Gossolengo, che riescono a “sfondare” il tetto della top 8!

Sono proprio le prime posizioni otto posizioni, infatti, quelle più ambite, perché riceveranno i premi di maggior valere alla fine del nostro percorso!

Intanto ricordate di approfittare di tutti i bonus a vostra disposizione per aumentare il vostro punteggio più velocemente.

Alla domenica e al mercoledì nella galleria del Centro Commerciale Gotico viene esposto un codice bonus, che vi regalerà 3 punti in più ad ogni votazione: basta inserirlo correttamente in fase di voto.

È importante ricordare che i codici vengono esposti solo al mercoledì e domenica, ma sono utilizzabili ogni giorno, fino ovviamente all’esposizione del nuovo codice alfanumerico.

E, se per caso il codice inserito non fosse corretto, ricordate che il vostro voto sarà comunque conteggiato per la giornata, solo del valore di 1 punto invece che di 4 punti: siate attenti e precisi quindi per non perdere prezioso bottino.

E poi, gli elaborati: 5 punti per ogni elaborato (fino ad un totale di 50 punti) sul tema “qual è il tuo momento più bello a scuola”.

Lasciate viaggiare la vostra mente e date sfogo alla vostra creatività.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA