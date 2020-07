Gara per la mappatura degli alberi: annullata a poche ore dalla scadenza

Il bando da 100 mila euro per la mappatura del patrimonio arboreo del comune è stato annullato. Un provvedimento in sede di autotutela giustificato dal fatto che la gara avrebbe escluso dalla partecipazione i professionisti. Questi ultimi, sulla base della documentazione necessaria per la partecipazione, non avrebbero potuto partecipare. Un provvedimento che arriva a poche ore dalla scadenza (oggi) e sembra destinato a creare più di una polemica.

