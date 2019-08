Asili nido, arriva una task force che affiancherà gli educatori comunali per un anno

Una autentica task force che per un anno affiancherà gli educatori degli asili nido comunali e privati convenzionati che fornirà un report sulla qualità del servizio che interessa circa 500 bambini dagli 0 ai tre anni.

Il comune di Piacenza, nell’ambito del percorso avviato nei mesi scorsi in seguito ai gravi fatti che videro coinvolte alcune maestre dell’asilo della Farnesiana nel maggio 2017, quando Piacenza balzò agli onori delle cronache nazionali per i maltrattamenti subiti dai bimbi durante la permanenza nella struttura, ha affidato ad uno studio milanese un servizio di formazione e consulenza che si svilupperà soprattutto con un affiancamento ai pedagogisti del comune. Un anno di lavoro per un report dettagliato.

