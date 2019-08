Il ministro per la famiglia in visita al Vittorio Emanuele e in Municipio

Oggi, martedì 6 agosto, in occasione di impegni istituzionali a Piacenza, il nuovo ministro per le Disabilità e la Famiglia, Alessandra Locatelli, ha visitato la Casa di riposo Vittorio Emanuele in via Campagna. Ad accompagnarla sono stati diversi assessori della giunta Barbieri.

All’onorevole Locatelli, accolta in piazza Cavalli da una rappresentanza di assessori e consiglieri comunali di Piacenza, consiglieri regionali e parlamentari, è stato fatto omaggio del volume “Piacenza vista dall’alto”, edito da Tipleco.