Attesa per la notte delle stelle cadenti. Ma il picco sarÃ  il 12 agosto

Come da tradizione, stasera, sabato 10 agosto, in tanti si ritroveranno nei prati delle colline piacentine per ammirare le stelle cadenti. Quest’anno la luminosità della luna potrebbe offuscare il tanto atteso affascinante fenomeno. Secondo gli esperti per vedere al meglio la pioggia di meteore bisognerà aspettare la notte tra il 12 e il 13 agosto.

