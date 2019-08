Crisi di governo, Murelli (LN) e Foti (FdI): “Elezioni anticipate”. De Micheli attende le consultazioni

Sono ore di fibrillazione per la politica italiana dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte e la fine dell’alleanza di Governo tra Lega Nord e Movimento 5 Stelle.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avviato nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto le consultazioni con i partiti. Abbiamo contattato i parlamentari piacentini per un commento alla crisi di governo e agli scenari che si potrebbero aprire nelle prossime ore. Elezioni immediate è l’obiettivo della Lega Nord confermato dalla deputata Elena Murelli: “Gli italiani hanno espresso un voto anche alle recenti Europee – ha dichiarato la deputata del Carroccio -. La Lega ha già pronta la Manovra da 50 miliardi di euro, se si vota a ottobre ci sono i tempi tecnici per approvarla entro fine anno”. Le elezioni anticipate sono l’unico scenario possibile anche per l’onorevole Tommaso Foti di Fratelli d’Italia.

Nella mattinata di ieri il Partito Democratico ha aperto a un accordo con i pentastellati basato su cinque punti: “Appartenenza leale all’Unione europea; pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa; sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale; cambio nella gestione di flussi migratori, con pieno protagonismo dell’Europa; svolta delle ricette economiche e sociali, in chiave redistributiva, che apra una stagione di investimenti”. Raggiunta telefonicamente Paola De Micheli, vice segretario del Pd, ha preferito rimandare alla giornata di oggi nuove dichiarazioni mentre nella mattinata di ieri aveva twittato: “O c’è la possibilità di un governo vero che faccia delle cose. Oppure si va alle elezioni. Il Pd non ha paura di votare”.

Non è stato possibile parlare telefonicamente con i parlamentari Pietro Pisani (senatore Lega Nord) e Pierluigi Bersani (Liberi e Uguali).

Le consultazioni di oggi prevedono dalle ore 10 Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia; nel pomeriggio, dalle 16, Lega e Cinquestelle.