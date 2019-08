Torna a fine ottobre il Festival del noir, ma il budget è ridotto

Piacenza tornerà a tingersi di giallo. L’amministrazione comunale ha riconfermato la volontà di sostenere un festival del Noir in città, nel periodo compreso tra il 21 ottobre e il 3 novembre. Lo scorso 16 agosto, il termine ultimo per presentare le manifestazioni d’interesse è scaduto. E in questi giorni è partito il bando per l’affidamento dell’ideazione e gestione delle iniziative dedicate al genere giallo. Chi si è fatto avanti per tirare (di nuovo) le redini della manifestazione, senza dubbio, è la cooperativa sociale Officine Gutenberg, che l’anno scorso ha guidato la prima edizione del festival insieme a Papero Editore, Fahrenheit 451, Bookbank, Crisalidi e Cinemaniaci. Il budget iniziale messo a disposizione dall’amministrazione comunale è di 15mila euro, erano 40mila nel 2018.

“Contribuiremo fattivamente alla ricerca di sponsor privati – ha assicurato l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi – per favorire la crescita di questo appuntamento. Lo scopo di quest’anno sarà quello di intercettare l’intera città, ospitando gli eventi in vari spazi comunali, come palazzo Gotico e il teatro oltre alle sedi tradizionali”.