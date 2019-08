Fanzini si conferma il cannibale della motonautica: terzo titolo mondiale consecutivo

Non c’è due senza tre. Claudio Fanzini avvalora una volta di più questo famoso detto regalandosi il terzo mondiale consecutivo nella classe F250 di motonautica. Sulle acque di Ternopil (Ucraina), Fanz si è confermato “cannibale” vincendo tutte e tre le manche sul diretto antagonista, Andrea Ongari, che come consolazione si fregia del titolo di vice campione del mondo. Un risultato che conferma la superiorità del pilota piacentino, da anni sulla breccia e in grado di mietere successi in serie.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà