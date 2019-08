Palazzo Farnese palcoscenico d’eccezione con “Il Rigoletto” di Verdi

Con il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, portato in scena dagli Amici della Lirica, Palazzo Farnese ritorna, ancora una volta, ad essere palcoscenico per un’opera lirica. Sabato 7 settembre, per la quarta volta, dal 2009 ad oggi, il complesso di piazza Cittadella ospita infatti un evento culturale di alta qualità in una serata che oltre a permettere di assistere un’opera importante, rappresenta anche una occasione di convivialità con una cena.

