Mercato europeo, a un banco di cappelli il premio dell’edizione 2019

E’ un fine settimana per golosi quello che si sta svolgendo in città. In Piazza Cavalli c’è il tributo ai salumi piacentini, con “Piacenza un mare di sapori”, e sul Facsal il Mercato Europeo, che questa mattina ha premiato i banchi migliori.

E’ andato a Gian Elia Moretti di Sala Baganza in provincia di Parma – che commercializza cappelli e accessori di abbigliamento – il premio Italia della 15esima edizione del Mercato europeo di Piacenza. Premio “Originalità” al bus di The Street, mentre il premio “Europa” è andato a una new entry, un banco di alimentazione indiana.