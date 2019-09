Il Vinsanto di Vigoleno della Cantina Lusignani tra i migliori 50 vini italiani

Il Vinsanto di Vigoleno della Cantina Lusignani si conferma anche quest’anno tra i migliori 50 vini italiani, scelti dalla giuria internazionale del Biwa (Best Italian Wine Awards) e, ancora una volta, al quinto posto assoluto (primo tra i prodotti emiliano romagnoli). Un risultato eccezionale, che conferma anche nella versione 2009 (quella presa in esame quest’anno) le straordinarie qualità di questo vino che viene prodotto soltanto nella ristretta zona collinare intorno a Vigoleno secondo una tradizione secolare che la famiglia Lusignani tramanda.

Santa Maria, Melara e, in minimo uvaggio, Bervedino Trebbiano, Ortrugo, sono le uve rigorosamente autoctone che danno origine al Vinsanto. Di colore ambrato da una sorta di “luce oscura”. Al naso sorprende per le mille sfaccettature che partono dal mallo di noce e arrivano fino alle più incredibili note speziate. Il sorso è perentorio, assolutamente non stucchevole, la nota dolce scompare subito per lasciare il posto a sensazioni intense ed elegantissime.