Venerdì sarà spettacolo in piazza Duomo in onore del Carracci

Le fontane danzano, suonano e s’infuocano. E’ quanto promette il doppio spettacolo che si terrà venerdì 20 settembre alla sera (alle 21.30 e alle 22.30 in replica) in Piazza Duomo. Si tratta di un evento fortemente scenografico allestito dall’impresa piacentina Sagit Contatti Visivi srl per far da richiamo alla valorizzazione degli affreschi di Ludovico Carracci in Cattedrale, oggetto di un’imminente mostra. La fontana misura quattordici metri di lunghezza, sarà allestita davanti a Palazzo Vescovile e produrrà dei getti d’acqua alti fino a 35 metri che letteralmente danzano al ritmo di musiche tratte dal repertorio classico, sino ad Andrea Bocelli. Insieme sono previsti anche giochi di fuoco. A fianco ci sarà un maxischermo dove apparirà, fra l’altro, il richiamo a Carracci e alla promozione degli eventi in Duomo.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà