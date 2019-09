“Tesori e Pedali”: caccia al tesoro in bicicletta per le vie di Piacenza

Propone uno speciale connubio di sport e cultura, la prima edizione di “Tesori e Pedali”: una vera e propria caccia al tesoro in bicicletta, in programma nella mattinata di domenica 22 settembre. L’iniziativa è organizzata da Uisp in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il contributo di Biondi Pallavera (sponsor unico della kermesse).

I partecipanti, iscritti a squadre (minimo due persone) seguono un percorso che tocca numerose vie e piazze del centro cittadino, fino ad arrivare al termine di Corso Europa, al Pattinodromo. Lungo il tragitto le squadre devono rispondere a una serie di domande di taglio culturale o a semplici curiosità, cercando di totalizzare il maggior punteggio possibile (per ogni risposta corretta, un ben preciso numero di punti). Vince infatti non chi arriva primo al traguardo del Pattinodromo, ma chi raggiunge il punteggio più alto: premio in palio, una bicicletta.

La manifestazione è aperta a tutti, senza limiti di età. Basta aver voglia di farsi una tranquilla pedalata fra le vie della città, ricordando che tutti devo rispettare il codice della strada, utilizzando dove possibile le piste ciclabili.