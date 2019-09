Torna “L’altra scena”. Maj: “Teatro contemporaneo orientato ai giovani”

E’ in arrivo la nona edizione – in programma dal 30 settembre al 25 ottobre – di “L’altra scena”, festival di teatro contemporaneo curato da Jacopo Maj e organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Oltre a un cartellone di sei spettacoli rappresentativi del settore della ricerca, in scena al Teatro Filodrammatici il lunedì e venerdì, è confermata al Teatro Gioia nelle serate di mercoledì la sezione Residenze creative che offrono uno spaccato sul lavoro di compagnie emergenti tra teatro, danza e performing art. A completare la proposta, la sezione Off con due appuntamenti tra Filodrammatici e Gioia e la sezione Educational con le attività collaterali per gli studenti.