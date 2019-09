Open days al Conservatorio Nicolini: presentati due nuovi corsi

In via Santa Franca

Sono iniziati ieri e termineranno oggi, sabato 21 settembre, gli open days al Conservatorio Nicolini di Piacenza, con l’istituto musicale che (dalle 16 alle 19) apre le porte a tutti coloro che desiderano conoscere meglio la prestigiosa scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca. Un’occasione unica per far conoscere l’ampio percorso formativo offerto dal Conservatorio cittadino, a chi desidera avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale, per farne una professione, o più semplicemente coltivare la passione per la musica. E’ possibile chiedere informazioni, ritirare materiali informativi, visitare le aule, vedere da vicino gli strumenti musicali, parlare con i docenti e gli studenti iscritti.

Abbiamo organizzato gli open days – ha fatto sapere il direttore Lorenzo Missaglia – proprio per informare i piacentini che il Conservatorio avvia quest’anno due nuovi percorsi musicali. Uno dedicato ai nuovi studenti, senza limiti di età, e comprende vari laboratori liberi di avviamento alla musica. L’altro, invece, consiste nei corsi propedeutici previsti dal Ministero dove occorre un livello di entrata più alto e si rivolge a studenti che hanno già iniziato un proprio percorso musicale”.