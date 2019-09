Villaggio contadino di Coldiretti, che numeri. Vetrina super per Piacenza e le sue eccellenze

Oltre 600mila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il Villaggio Coldiretti a Bologna , il bilancio della manifestazione per Piacenza è particolarmente positivo: oltre 1500 i partecipanti dalla nostra città, tra cui non solo agricoltori, ma anche studenti, donatori dell’Avis (guidati dalla piacentina Laura Bocciarelli, vicepresidente regionale) e lettori di Libertà, tutti insieme per testimoniare il valore delle nostre eccellenze e toccare con mano i primati dell’agrialimentare “Made in Italy”.

Soddisfatte le cinque aziende piacentine al mercato contadino e i cinque agrichef di Terranostra Piacenza che si sono alternati nella preparazione dei piatti della tradizione regionale nell’area Food, venendo anche coinvolti in showcooking e dimostrazioni.

Alla tre giorni del Villaggio Coldiretti con il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo non sono mancate le personalità delle Istituzioni e del mondo politico, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, dal Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, al segretario della Lega Matteo Salvini, dal Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini all’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, ma anche l’ex premier Romano Prodi, l’europarlamentare Paolo De Castro, Pier Ferdinando Casini (presidente dell’Interparlamentare italiana) e Alfonso Pecoraro Scanio.