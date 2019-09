Marco Gatti annuncia a Zona Calcio Piacenza: “Lascio la carica di presidente a Roberto Pighi”

“Il prossimo presidente del Piacenza Calcio sarà Roberto Pighi. Appena sarà possible ci sarà il passaggio di consegne. Mi sembrava giusto annunciarlo questa sera in diretta su Telelibertà. Rimarrò all’interno della società ma non sarò più il numero uno. Non mi sento più di proseguire, dopo sette anni di emozioni”.

Lo ha annunciato il presidente del Piacenza Calcio Marco Gatti, intervenuto nel corso della diretta di questa sera di Zona Calcio Piacenza. “Lascio l’incarico a una persona competente, che ha accolto di buon grado la mia richiesta”. Visibilmente commosso, Gatti ha ripercorso le gioie e i dolori di questi suoi sette anni alla guida del Piace. Poi ha proseguito: “Chiedo ai tifosi di starci vicino e di sostenerci. Sono convinto che faremo un grandissimo campionato ma abbiamo bisogno di tutti, soprattutto del nostro tifo”.

“Ho visto Marco e Stefano Gatti molto giù i tono durante questi giorni – ha poi dichiarato Roberto Pighi, anch’egli ospite a Zona Calcio Piacenza. – Marco mi ha parlato delle sue intenzioni, del fatto che è molto impegnato con le sue aziende e che ha meno tempo da dedicare al Piacenza. Credo di essere pronto a questo grande passo, un’opportunità che mi stimola molto. Tengo a precisare che i Gatti rimarranno, con oltre il 63% di quote, i principali azionisti della società”.