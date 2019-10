Al via i colloqui per i 35 posti di lavoro nel nuovo McDonald’s

È arrivato oggi a Piacenza il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonald’s in tutta Italia. Alle 10 in piazza Duomo hanno preso il via i colloqui individuali per le persone che lavoreranno nel nuovo punto vendita piacentino di via Stradiotti, che aprirà i battenti nel giro di poche settimane. McDonald’s è alla ricerca di 35 persone predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente, da inserire in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno.

Ai colloqui individuali di oggi sono stati convocati i candidati che hanno già superato le prime due fasi di selezione online, inserendo il proprio curriculum e rispondendo alle domande di un test sul sito mcdonalds.it. Nel corso della giornata i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i dipendenti degli altri ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda.