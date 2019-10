Gli studenti interpretano i canti della tradizione alpina, emozione alla Sala Arazzi

Esibizioni emozionanti e commoventi quelle degli studenti del coro del liceo Respighi e dell’orchestra del liceo Gioia che hanno interpretato le cante della tradizione alpina nella serata organizzata dalla Sezione delle penne nere di Piacenza in vista del Raduno del Secondo Raggruppamento che porterà a Piacenza 25mila persone. Alla Sala Arazzi del Collegio Alberoni erano presenti 250 persone che hanno applaudito a lungo i ragazzi.

Le esibizioni sono state precedute dalla lettura, sempre da parte dei ragazzi del “Paradiso di Cantore”, brano dedicato agli alpini caduti nella Grande Guerra e della lettera che era stata scritta dal 24enne alpino Matteo Miotto, morto nel 2010 in un attentato in Afghanistan.

Tra gli obiettivi dell’Ana c’è quello di trasferire la memoria e le tradizioni delle penne nere alle giovani generazioni, per questo la serata organizzata alla Sala Arazzi del Collegio Alberoni è stata particolarmente sentita.

Hanno preso parte all’evento anche gli alpini piacentini in armi, il caporalmaggiore Vanessa Gentilotti e Gino Croci. Premiati infine gli studenti che hanno partecipato al concorso per la selezione del logo del Raduno del Secondo Raggruppamento.