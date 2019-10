A “Pronto in tavola” il risotto in tutte le sue declinazioni

Chicco lungo o chicco corto? In brodo o saltato? Questa sera, 10 ottobre, alle 20.30 a “Pronto in Tavola” si parlerà di riso in tutte le sue declinazioni. La conduttrice Laura Fregoni presenterà tre ricette: riso saltato, risottato e fritto, mentre la chef Debora Saccardi, con i suoi consigli, ci farà scoprire tutte le caratteristiche del cereale più diffuso al mondo.

La puntata andrà in replica venerdì alle 12:30 e domenica ore 19.