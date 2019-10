I “Gen Rosso” conquistano gli studenti: applausi per lo spettacolo “Life”

Un messaggio di pace e rispetto verso il prossimo, per un mondo migliore e basato sull’unità. Lo ha portato a Piacenza il gruppo Gen Rosso con lo spettacolo “Life”, andato in scena ieri mattina al Teatro Municipale. Lo show per le scuole è stato un successo, oltre 2mila gli studenti che hanno assistito. Circa 130 invece gli alunni delle scuole piacentine che nei giorni scorsi hanno partecipato ai worskhop del progetto “Forti senza violenza” per prendere parte allo spettacolo esibendosi nel canto e in balli scatenati. “Un’esperienza unica – hanno commentato – la consigliamo a chiunque perché ci ha permesso di metterci alla prova, ci siamo trovati benissimo con gli artisti del Gen Rosso e fatto tante nuove amicizie”.

