Grande successo per l’Hopen House di Abitare Piacenza

Open house si è confermato un successo. Per tutta la giornata di sabato quasi 100 immobili in vendita a Piacenza e provincia hanno aperto le loro porte per farsi guardare, ammirare e visitare da decine di compratori e curiosi che hanno partecipato alla quarta edizione di Open House.

Dopo il successo del maggio scorso, l’evento, targato Abitare Piacenza, il portale immobiliare del Gruppo Editoriale Libertà, ha fatto conoscere e apprezzare ai piacentini abitazioni moderne e antiche in centro storico e in campagna. Un’iniziativa unica nel suo genere, proprio come se ne vedono nei programmi televisivi a stelle e strisce, che ha permesso a decine di persone di visitare appartamenti e villette senza prendere appuntamento con l’agenzia immobiliare, in completa libertà e scegliendo quali e quante case visitare in una sola giornata. Ad attendere i visitatori, in ogni immobile, un professionista con il quale ci si poteva confrontare e a cui poter chiedere ulteriori informazioni. Le offerte erano variegate (appartamenti da due a quattro stanze, attici, case e ville) e grazie alla giornata di sole e alle temperature miti, i piacentini hanno potuto camminare per il centro storico, andare in bicicletta o in macchina in città, nelle frazioni e nei paesi coinvolti (Carpaneto, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio e San Nicolò) per scoprire anche i quartieri, le aree, i servizi che la zona offre in vista di un imminente trasloco.