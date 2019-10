Dopo i dati positivi del primo trimestre, la doccia gelata: l’occupazione frena nel Piacentino

Frena l’occupazione. Dopo l’esultanza del primo trimestre di quest’anno con una crescita di 1.502 posizioni di lavoro dipendente nel Piacentino, ecco la doccia fredda del secondo trimestre, è arrivata la frenata che ci tiene, è vero, in territorio positivo, ma con un saldo di sole 66 nuove posizioni. Ne parla il Rapporto congiunturale della Regione Emilia Romagna che analizza in un corposo dossier provincia per provincia, su variazioni a tre mesi.

