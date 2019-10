Promuovere la cultura con l’arte. Al via collaborazione tra Diocesi e Touring Club

In Santa Maria in Cortina

Sarà la chiesa di Santa Maria in Cortina a dare il via alla collaborazione tra Diocesi di Piacenza-Bobbio e Touring Club Italiano, che con il progetto “Aperti per Voi” vuole valorizzare l’arte e la cultura italiana, favorendo l’apertura di luoghi con la collaborazione dei soci volontari per il Patrimonio culturale. L’intento è quello di promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali consentendo la visita – in modo sistematico e continuativo – di luoghi solitamente chiusi al pubblico.

Dal 26 ottobre i volontari Del Touring accoglieranno i visitatori ogni sabato dalle 16 alle 19.