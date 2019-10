Polo di supermercati alla Veggioletta, chiesti altri 4mila metri quadrati di spazi vendita

Un medio-grande supermercato alimentare (e misto) con superficie di vendita di 1.800 metri quadrati e ulteriori strutture non alimentari di complessivi 2.200 metri quadrati sempre di area di vendita. Per una somma totale di 4mila metri. Sono i numeri del progetto urbanistico della Bassanetti&c., società di Monticelli che, per conto della proprietà, la Galnea srl, ha presentato in Comune una richiesta di intervento per un terreno alla Veggioletta.

Si tratta del perimetro “App7” classificato come area produttivo-polifunzionale, un lotto già oggetto di piano urbanistico attuativo: la proposta attuale proposta “ne rappresenta il naturale completamento”, si legge nelle relazioni dei progettisti. È la nona e ultima delle richieste immobiliari avanzate, sotto la veste di Accordi operativi, dai proprietari di aree che hanno risposto alla chiamata del Comune per la presentazione di manifestazioni di interesse all’edificazione nella fase di transizione tra il vecchio Psc (Piano strutturale comunale) e la prossima redazione del nuovo Pug (Piano urbanistico generale). Accordi operativi che, se supereranno il vaglio di ammissibilità degli uffici urbanistici, approderanno in consiglio comunale per la valutazione decisiva sull’interesse pubblico.

