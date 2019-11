La “settima arte” stasera ad ArtShow con Piero Verani di Cinemaniaci

Il cinema tra passato e futuro. La nuova puntata di Artshow proporrà ai telespettatori una riflessione a trecentosessanta gradi sul mondo del grande schermo. Stasera, su Telelibertà (canale 98 o 598 del digitale terrestre), alle ore 21 andrà in onda il format d’approfondimento culturale ideato e condotto dalla giornalista di Libertà Patrizia Soffientini.

L’ospite dello “Spazio Luzzati” – il museo di Teatro Gioco Vita ed Editoriale Libertà in cui si svolge la trasmissione – sarà Piero Verani, presidente di Cinemaniaci e componente del consiglio nazionale di Ucca (Unione circoli cinematografici di Arci). Artshow sarà quindi incentrato sulla cosiddetta “settima arte”, ovvero la cinematografia secondo la definizione coniata dal critico Ricciotto Canudo nel 1921. «Oggi i numeri mettono in luce la riduzione progressiva del pubblico pagante e, inevitabilmente, il rallentamento del circolo virtuoso che porta alla produzione di nuove pellicole – ha rilevato Verani -. Ma la crisi delle sale cinematografiche non si può imputare solo a Netflix e alle altre piattaforme online». Maggiori spunti di riflessione verranno forniti durante la puntata di stasera. Le repliche verranno trasmesse mercoledì alle ore 9.30 e 17.10.

Artshow tornerà martedì prossimo alle ore 21. La regia è di Giuseppe Piva.