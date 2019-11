Ritorna la rassegna “Salt’in banco”: 40anni di spettacoli per ragazzi

Torna anche quest’anno, per festeggiare la 40esima edizione,la rassegna di teatro per ragazzi “Salt’in banco”. Presentata per la prima volta nella stagione 1980-81, propone spettacoli e attività educational per tutta la durata dell’anno scolastico con appuntamenti per tutte le fasce d’età, dai nidi d’infanzia fino alle superiori. Quattro decenni che hanno portato a teatro qualcosa come oltre 600mila spettatori, 2mila spettacoli, 800 compagnie, e 3800 aperture di sipario. Al via anche la 24esima edizione della rassegna per famiglie “A teatro con mamma e papà”.

Il cartellone di “Salt’in banco”

Il cartellone di “A teatro con mamma e papà”