A Piacenza è il giorno delle stelle: alle 11 presentazione della Guida Michelin 2020. Diretta streaming

E’ arrivato il giorno dell’atteso evento: è in programma oggi, 6 novembre, la presentazione della Guida Michelin 2020 che farà di Piacenza una capitale dell’enogastronomia. Il Teatro Municipale di Piacenza ospiterà la presentazione della 65esima edizione della Guida Michelin Italia.

Un attestato di fiducia importante per Piacenza che, grazie al prestigio e all’ampia risonanza mediatica che l’evento è in grado di suscitare, sarà sotto i riflettori delle principali testate giornalistiche nazionali e internazionali, con la possibilità di mettere in luce le proprie eccellenze, artistiche, culturali ed enogastronomiche.

Il programma – Si parte alle 11 in un Teatro Municipale gremito per conoscere i ristoranti premiati con le ambite stelle e i Bib Gourmand, ovvero i ristoranti che propongono una piacevole esperienza gastronomica con un menu completo a meno di 35 euro. Alle 12.30 è in programma il Light Lunch alla Galleria Ricci Oddi, una cornice preziosa che accoglierà 500 invitati per il buffet. Alle 19.30 la giornata si chiuderà con la cena di gala in Sant’Agostino, dove gli chef stellati, tra cui quelli piacentini, prepareranno piatti scelti per l’occasione. A Piacenza la “stella” Michelin viene attribuita già da anni alla Palta di Bilegno (chef Isa Mazzocchi) e al Nido del Picchio di Carpaneto (chef Daniele Repetti) mentre i ristoranti segnalati come Bib Gourmand sono dieci.

Per il lancio della Guida Michelin 2020 il Comune di Piacenza ha investito 122mila euro (100mila euro più Iva). Nello specifico Palazzo Mercanti ha destinato 62mila euro e il resto arrivano da sponsor privati. I fondi sono stati utilizzati per gli allestimenti.

In base ai dati dell’indagine commissionata da Guide Michelin a JFC emerge che, lo scorso anno in Emilia-Romagna, i 22 ristoranti stellati Michelin (uno a 3 stelle, due a 2 stelle e 19 a 1 stella) e i 32 “Bib Gourmand” hanno generato complessivamente 98 milioni di euro di fatturato.

Nelle scorse settimane il sito ufficiale della Guida Michelin ha dedicato al fascino del territorio piacentino e al suo patrimonio.

Dalle 10.40 partirà lo streaming, potrete seguire l’evento anche sul nostro sito.

