Tornano i grandi film di Telelibertà: stasera alle 20.15 “Il fiume rosso”

Parte questa sera alle 20.15 su Telelibertà “Scarpette rosse”, l’appuntamento fisso del mercoledì dedicato al cinema, una proposta di visioni e recuperi di film selezionati spaziando in oltre cento anni di cinema costruita in collaborazione con l’associazione Cinemaniaci.

Il titolo del contenitore, introdotto dalla critica cinematografica di Libertà Barbara Belzini, è un omaggio al famosissimo omonimo film di Powell & Pressburger.

Il film di questa sera sarà “Il fiume rosso”, interpretato da John Wayne e Montgomery Clift, un western dell’eclettico regista Howard Hawks, maestro di ogni genere cinematografico, dal noir al dramma alla commedia brillante.

Si proseguirà la settimana prossima con “Roma Bene”, una satira grottesca di Carlo Lizzani del 1971 con Nino Manfredi e Virna Lisi.

Altri titoli in programma sono “Il pianeta degli uomini spenti” un film di fantascienza anni ’60 di Antonio Margheriti (una delle tante riscoperte di Quentin Tarantino), e “Viva Maria!” di Louis Malle, un’allegra commedia rivoluzionaria con Brigitte Bardot e Jeanne Moreau.

