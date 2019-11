Il benessere degli animali da allevamento, un seminario alla Cattolica

“Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti”. Un tema particolare, affrontato con un seminario dall’università Cattolica di Piacenza, organizzato dal prof. Luca Leone nell’ambito del Corso di Diritto agroalimentare comparato, della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e che ha visto come ospite Paola Sobbrio, esperta in Animal Welfare e che ha parlato in particolare di benessere degli animali da produzione.

La riflessione si è spostata anche sulle contraddizioni che ne impediscono il pieno sviluppo nel quadro normativo europeo.