Cibo e comunicazione: creatività protagonista con Mazzocchi e Ferrari

Isa Mazzocchi e Mauro Ferrari, voce del verbo “creare”. Queste due personalità di spicco del territorio piacentino (e non solo) animeranno la prossima puntata di Nel Mirino, il format d’approfondimento di Telelibertà in programma stasera, venerdì 15 novembre, alle ore 21 sul canale 98 o 598 del digitale terrestre. La cuoca borgonevese – reduce dalla riconferma della stella Michelin – e l’esperto di comunicazione politica verranno intervistati dalla direttrice Nicoletta Bracchi, spaziando dagli elementi della fantasia allo sviluppo delle proprie attività professionali. Insomma, trattando vari aspetti di un unico, grande argomento: la creatività, in tavola così come in campagna elettorale. “Una soluzione creativa è una nuova combinazione di cose già esistenti, che nessuno tuttavia ha mai collegato fra loro”, ha riassunto Ferrari, spin doctor di 28 campagne elettorali (di cui 23 vinte con successo). Mazzocchi, titolare del ristorante “La Palta” a Bilegno di Borgonovo, ha aggiunto: “La creatività può essere influenzata da sentimenti, luoghi e stati d’umore che ci circondano”. Altri preziosi spunti di riflessione verranno forniti nella puntata di Nel Mirino in onda stasera. Le repliche verranno trasmesse sabato alle ore 9.30 e 23.30, domenica alle 16.30 e lunedì alle 18.

